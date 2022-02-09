Об этом заявили на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Экспертиза должна помочь выяснить, кто был за рулем автомобиля во время ДТП.

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Почему расследование длится так долго

Директор ГБР Алексей Сухачев попросил общественность "не спекулировать на теме продолжительности расследования". Он отметил, что расследование подобных дел может длиться до года, а с момента ДТП прошло 5 месяцев.

После материала журналистов следователи должны проверить и новую информацию.

Нужна новая экспертиза

Глава комитета Сергей Ионушас сказал, что ГБР до публикации журналистов не имело сведений, как Трухин открывал дверь, касался определенных предметов на водительском сидении. Это может иметь значение для дальнейшего расследования.

Сухачев добавил, что ДНК-экспертизу закончили 26 ноября 2021 года.

Но с учетом новых обстоятельств следствие нуждается в дополнительных мерах, в том числе назначении дополнительной экспертизы,

– сказал директор ГБР.

Итак, пока не могут определить сроки окончания досудебного расследования.

Что известно о ДТП с Трухиным

Авария с нардепом произошла еще 23 августа под Киевом. Тогда пострадали 6 человек. Политик сначала отрицал свою вину и не говорил, был ли он за рулем.

Журналисты "УП" обнародовали запись с бодикамеры полицейского, который прибыл первым на вызов после ДТП. На кадрах видно, как нардеп пытается договориться с милицией. Он упоминал о министре внутренних дел Денисе Монастырском, а также говорил, что "уйдет тихонько в лес".

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело в отношении Трухина. Оно касается возможного предложения взятки правоохранителям.

Игорь Клименко заявил, что доступ к записям с бодикамер патрульного, который одним из первых приехал на место ДТП, был у около 100 человек.

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