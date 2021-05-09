Еще в августе 2020 года сын полицейского сбил на служебной машине отца девушку. В полиции заверили, что расследование продолжается, а дело никто не планировал закрывать. В течение недели-двух будут результаты судебно-медицинской экспертизы, после чего в суд планируют передать обвинительный акт.

Начальник полиции Тернопольской области Александр Богомол в комментарии 24 каналу рассказал о том, на каком этапе сейчас находится расследование дела.

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Возмещение убытков

Богомол отметил, что дело не закрывали, а расследование продолжается. Однако была информация, что родители детей (потерпевшей девушки и виновника ДТП) ранее общались о возмещении материального ущерба, причиненного здоровью девушки.

Какую-то часть денег возместили. Но, я так понимаю, что потерпевшая сторона эту информацию нигде не обнародовала,

– отметил начальник полиции Тернопольщины.

Он отметил, что это – неправильно. Поэтому проводят служебное расследование, почему эту информацию не обнародовали.

Ожидание результатов судебно-медицинской экспертизы и дальнейшие планы

Сейчас полицейский, сын которого спровоцировал аварию, находится в зоне АТО. Через 4 дня будет ротация, он вернется домой. Тогда, уверяет Богомол, будут слушать его объяснение относительно ситуации.

Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственные действия. Девушка долгое время лечилась, поэтому провели конечную судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители собирают материалы,

– добавил Богомол.

Он уточнил, что в течение недели – двух будут выводы экспертизы. Начальник полиции области убежден, что они покажут по меньшей мере, средней тяжести телесные повреждения девушки.

В планах – направление обвинительного акта в суд. Богомол надеется, что прокуратура поддержит такое решение.

Езда сына на служебном авто отца

Также изучают вопрос, почему виновник ДТП был на служебном авто отца. Больше информации планируют узнать от полицейского, который скоро вернется из зоны АТО.

"Приедет отец, мы его подробно спросим. Мы не хотим ехать за тысячу километров, чтобы получить его объяснения", – объяснил глава полиции области.

Он также заверил, что расследование будет открытым. Потерпевшая сторона имеет и будет иметь доступ к уголовному производству. Манипуляций, убеждает начальник полиции Тернопольщины, никто делать не будет.

ДТП с участием сына полицейского: коротко