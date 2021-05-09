На Тернопольщине еще в августе 2020 года сын полицейского на служебной машине отца сбил 19-летнюю девушку и оставил ее умирать на улице. Девушка перенесла уже 2 операции и учится ходить, а виновника ДТП до сих пор не наказали. В то же время в полиции уверяют, что расследование дела продолжается.

В полиции хотят закрыть дело. Потерпевшая Елена Хрищук и ее семья надеются на восстановление справедливости и наказание сына полицейского за содеянное.

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Детали аварии, в которой пострадала девушка

ДТП произошло еще 24 августа 2020 года в селе Брыков, что на Тернопольщине. Тогда сын заместителя начальника отделения полиции №1 (Шумск) Андрей Данилюк на служебном автомобиле отца сбил 19-летнюю девушку и оставил ее умирать.

Если бы не услышали люди в придорожной доме, то не знаю что было бы со мной до утра. В результате аварии выбиты зубы, перелом колена со смещением, сотрясение мозга, шрамы на лице,

– рассказала пострадавшая.

Девушка уже перенесла 2 операции, однако в будущем будут еще. Она учится ходить.

Что известно о расследовании

Сейчас сын полицейского остается на свободе. Дело в Шумском отделении полиции ведет следователь Виталий Щур.

Пострадавшая рассказала, что дело хотят закрыть, поэтому просит неравнодушных помочь. "Пусть знает весь мир, что в Украине, если ты сын полицейского, то ты можешь сбить, убить и ты не будешь наказан", – написала девушка.

Как ситуацию комментируют в полиции

Начальник полиции Тернопольской области Александр Богомол в комментарии 24 каналу отметил, что дело не закрывали, а расследование продолжается.

По его словам, родители детей раньше общались относительно возмещения материального ущерба, однако эту информацию не обнародовали.

Глава полиции отметил, что в течение недели-двух будут результаты конечной судебно-медицинской экспертизы. После планируют направить обвинительный акт в суд. Кроме того, в полиции проводят внутреннее расследование, почему парень был на служебной машине отца.

24 канал также пытается связаться с Виктором Данилюком – полицейским, сын которого и спровоцировал ДТП. Однако он не отвечает. По словам главы полиции Тернопольщины, мужчина в зоне АТО.



На Тернопольщине сын полицейского сбил девушку, его не наказали / Фото из инстаграма Елены Хрищук