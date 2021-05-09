На Тернопільщині ще у серпні 2020 року син поліцейського на службовій автівці батька збив 19-річну дівчину та залишив її помирати на вулиці. Дівчина перенесла вже 2 операції та заново вчиться ходити, а винуватця ДТП досі не покарали. Водночас у поліції запевняють, що розслідування справи триває.

У поліції хочуть закрити справу. Потерпіла Олена Хрищук та її родина сподіваються на відновлення справедливості та покарання сина поліцейського за скоєне.

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Деталі аварії, в якій постраждала дівчина

ДТП трапилася ще 24 серпня 2020 року в селі Бриків, що на Тернопільщині. Тоді син заступника начальника відділення поліції №1 (Шумськ) Андрій Данилюк на службовому автомобілі батька збив 19-річну дівчину та залишив її помирати.

Якби не почули люди в придорожній хаті, то не знаю що було б зі мною до ранку. Внаслідок аварії вибиті зуби, перелом коліна зі зміщенням, струс мозку, шрами на обличчі,

– розповіла потерпіла.

Дівчина вже перенесла 2 операції, однак у майбутньому будуть ще. Вона заново вчиться ходити.

Що відомо про розслідування

Наразі син поліцейського залишається на волі. Справу в Шумському відділенні поліції веде слідчий Віталій Щур.

Постраждала розповіла, що справу хочуть закрити, тому просить небайдужих допомогти. "Нехай знає весь світ, що в Україні, якщо ти син поліцейського, то ти можеш збити, вбити й ти не будеш наказаний", – написала дівчина.

Як ситуацію коментують у поліції

Начальник поліції Тернопільської області Олександр Богомол у коментарі 24 каналу зазначив, що справу не закривали, а розслідування триває.

За його словами, батьки дітей раніше спілкувалися щодо відшкодування матеріальних збитків, однак цю інформацію не оприлюднювали.

Глава поліції наголосив, що протягом тижня-двох будуть результати кінцевої судово-медичної експертизи. Опісля планують скерувати обвинувальний акт до суду. Крім того, у поліції проводять внутрішнє розслідування того, чому хлопець був на службовій автівці батька.

24 канал також намагається сконтактуватися з Віктором Данилюком – поліцейським, син якого і спричинив ДТП. Однак він не відповідає. За словами глави поліції Тернопільщині, чоловік у зоні АТО.



На Тернопільщині син поліцейського збив дівчину, його не покарали / Фото з інстаграму Олени Хрищук