Это далеко не первый его протокол. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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В чем обвиняют несовершеннолетнего пассажира

На заседании стало известно, что Арсений пока нигде не работает и не учится – его отчислили из учебного заведения еще в августе. Он проживал отдельно от отца, вместе с другом, который и управлял автомобилем BMW. Отец Арсения сообщил суду, что одолжил свою машину другу сына на два дня.

Я не понимаю, в чем я виноват. Я тоже пострадавший",

– заявил несовершеннолетний фигурант ДТП.

Следствие утверждает, что во время аварии Арсений находился на пассажирском сиденье BMW, которым управлял его 19-летний знакомый Валерий Олещенко. Последнего накануне взяли под стражу на время проведения следствия.

Известно, что Арсений имеет три открытых протокола, которые сейчас рассматриваются в судах: за совершение предыдущего ДТП, оставление места аварии и вождение без надлежащих оснований.

Напомним, суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему пассажиру BMW. Его поместили на круглосуточный домашний арест на 60 суток. Адвокат приравнивает это к заключению, что не будет способствовать перевоспитанию несовершеннолетнего подозреваемого.