Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

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ДТП в Киеве

Авария произошла около половины 3 часов дня 18 марта на Столичном шоссе.

Предварительно установлено, что руководитель Lexus, двигаясь в третьей полосе проезжей части, не справился с управлением и совершил наезд на металлический отбойник, в результате чего авто перевернулось,

– говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что в результате ДТП 40-летний водитель погиб на месте происшествия, а его 22-летний пассажир получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Напомним, что вечером 7 марта в Киеве произошло смертельное ДТП на проезжей части улицы Набережно-Крещатицкий в Подольском районе. Виновник ДТП, двигаясь на большой скорости совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, который в неуправляемом состоянии столкнулся с автомобилем KIA.

В результате автотрощи один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Злоумышленник задержан, ему грозит до 10 лет за решеткой.