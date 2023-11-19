Тем временем в сеть попали кадры автопроисшествия, на которых видно, как автомобиль нарушителя пролетел к дому несколько метров, столкнулся с его фасадом, а затем задымился.

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Водитель и его пассажиры травмировались

Инцидент произошел 17 ноября вечером в селе Украинка Киевской области. 44-летний водитель на внедорожнике Hummer столкнулся с фасадом здания. Сила столкновения была настолько мощной, что у машины улетело переднее колесо.

Кормчий и его двое пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Всех троих госпитализировали.

Также известно, что в крови водителя нашли недопустимое количество алкоголя – 2,03 промилле. Мужчину задержали. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения или вождения в состоянии алкогольного опьянения. Следующие 3 года нарушитель может провести в тюрьме.

Как произошло ДТП в Киевской области: видео соцсети

В столице на днях произошло смертельное ДТП

14 ноября в Киеве Audi столкнулось с Toyota. 40-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля Toyota погибли на месте. 20-летняя водитель скрылась с места автотрощи, однако впоследствии правоохранители нашли и задержали девушку. Как оказалось, на момент ДТП она была нетрезвой. Кроме того, полиция начала расследование в отношении ее товарища. Зная, что его подруга находится в состоянии алкогольного опьянения, он позволил ей "покататься" на своей машине. Обоим нарушителям суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе расследования выяснилось, что девушка и ее знакомый не в первый раз нарушают закон. Так, виновница ДТП ранее уже управляла автомобилем нетрезвой, за что ее лишили прав сроком на 1 год.

Владелец Audi тем временем проходит в статусе подозреваемого по еще одному уголовному делу о создании сети call-центров, которые выманивали средства у граждан ЕС.