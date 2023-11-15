Досадный случай произошел вчера, 14 ноября. Когда пожилая женщина переходила дорогу, ее сбил автобус, только что начавший свое движение.

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Нарушила ПДД

ДТП произошло в 16:40 на улице Пасечной вблизи транспортной остановки. 70-летняя женщина перебегала дорогу в неустановленном месте перед автобусом, водитель которого отправлялся с остановки.

Автобус "ударил" пенсионерку, она упала. Скорость транспортного средства была невелика, поэтому водитель быстро среагировал и не переехал потерпевшую. Однако она попала под переднюю часть автобуса.

Впоследствии ее спасли из-под транспортного средства и вызвали скорую помощь. Известно, что пострадавшую оперируют в больнице.

Прохожие пытаются вытащить пострадавшую из под-автобуса: видео

Дважды переехал бабушку и положил

Ужасный инцидент произошел летом в Одесской области. Там, в Белгород-Днестровском, полицейский сбил пожилую женщину, а затем дважды переехал ее колесами. По данным следствия, мужчина совершил наезд на 81-летнюю пенсионерку, пытаясь выехать из собственного двора.

На видео, всколыхнувшее сеть, заметно, как водитель начала сбивать бабушку, а затем, пытаясь развернуться, дважды переезжает ее. В автомобиле находилась также жена полицейского. Они вдвоем подняли женщину и небрежно положили на скамейке, не дождавшись прибытия скорой. От полученных травм пострадавшая умерла в больнице. Инициатору ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.