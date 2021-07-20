Трагическое столкновение произошло недалеко от села Ганьковица Мукачевского района. Правоохранители говорят, что не справился с управлением 33-летний водитель Mercedes Vito.

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На месте погибла пассажирка микроавтобуса

Микроавтобус выехал на встречную полосу, где и не разминулся с грузовиком "МАН". Смертельным стало ДТП для 23-летней пассажирки микроавтобуса. Еще двое детей – 2014 и 2014 годов рождения травмировались и попали в больницу. Также госпитализирован и водитель Mercedes. 37-летний львовянин, который был за рулем грузовика, не пострадал.

Правоохранители назначили ряд экспертиз

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

Сейчас правоохранители назначили ряд экспертиз, чтобы установить все детали жуткой аварии.



​На встречной полосе микроавтобус столкнулся с "МАНом"/ Фото Нацполиции



Все пострадавшие и погибшая – из микроавтобуса / Фото Нацполиции

На Волыни и Киевщине в ДТП попали перегруженные легковушки

Отметим, что ужасная авария произошла недавно на Волыни. Легковушка, в которой находились водитель и сразу 11 пассажиров, съехала с автодороги и врезалась в дерево. Погиб ребенок, водитель и пассажирка.

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Похожая трагедия 11 июля произошла возле села Ревное Киевской области. Тогда в одно легковое авто уместились сразу 16 человек. Водитель не справился с управлением и машина перевернулась. Погибли два человека.