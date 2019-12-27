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      ДТП на Николаевщине: водитель микроавтобуса погиб, пассажир травмирован

      17 Читати новину українською
      ДТП на Николаевщине: водитель микроавтобуса погиб / mk.npu.gov.ua

      Водитель микроавтобуса не справился с управлением, машина слетела с дороги и врезалась в дерево. 22-летний водитель погиб.

      Инцидент произошел 26 декабря около 2 ночи, сообщает Национальная полиция.

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      Автомобиль Mersedes Vito съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель микроавтобуса от травм погиб на месте, а его пассажир с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

      По данному факту правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

      Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Новости Николаева
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