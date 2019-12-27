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      ДТП на Миколаївщині: водій мікроавтобуса загинув, пасажир травмований

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      ДТП на Миколаївщині: водій мікроавтобуса загинув / mk.npu.gov.ua

      Водій мікроавтобусу не впорався із керуванням, машина злетів з дороги і врізався в дерево. 22-річний водій загинув.

      Інцидент стався 26 грудня близько 2 ночі, повідомляє Національна поліція.

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      Автомобіль Mersedes Vito з'їхав у кювет і врізався в дерево. У результаті ДТП водій мікроавтобуса від травм загинув на місці, а його пасажир із травмами був доставлений до медичного закладу.

      За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

      Наразі всі обставини аварії встановлюють.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Миколаєва
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