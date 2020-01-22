ДТП в Киеве: пьяная девушка разбила 5 авто на парковке – видео

В Киеве пьяная девушка совершила аварию 22 января. Девушка за рулем авто побила 5 автомобилей на парковке супермаркета.

ДТП в Киеве произошло возле станции метро "Левобережная" на парковке магазина Novus. Водитель Porshe пыталась выехать с парковки, однако задела другие автомобили, сообщает dtp.kiev.ua.

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“Не рассчитала свои возможности и разбила 5 автомобилей", – сообщили в сообществе.

Виновницу аварии задержали до приезда полиции.

Смотрите видео с места аварии в Киеве: