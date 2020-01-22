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      ДТП в Киеве: пьяная девушка разбила 5 авто на парковке – видео

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      ДТП в Киеве 22.01.2020 на парковке совершила пьяная водитель / 1777.ru (иллюстративное фото)

      В Киеве пьяная девушка совершила аварию 22 января. Девушка за рулем авто побила 5 автомобилей на парковке супермаркета.

      ДТП в Киеве произошло возле станции метро "Левобережная" на парковке магазина Novus. Водитель Porshe пыталась выехать с парковки, однако задела другие автомобили, сообщает dtp.kiev.ua.

      Смотрите также фото и видео: Авто влетело в троллейбус и остановку в Киеве: есть погибший и пострадавшие

      “Не рассчитала свои возможности и разбила 5 автомобилей", – сообщили в сообществе.

      Виновницу аварии задержали до приезда полиции.

      Смотрите видео с места аварии в Киеве:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Алкоголь Новости Киева Аварии и ДТП
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