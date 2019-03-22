ДТП возле метро "Дорогожичи": Кличко прокомментировал инцидент

Мэр столицы отметил, что расследование аварии должно быть открытым и пройдет в сжатые сроки.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook подчеркнув, что все виновные в инциденте, понесут наказание.

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24 канал сообщал о том, что в Киеве возле метро "Дорогожичи" общественный автобус при попытке проскочить на красный сигнал светофора сбил переходивших дорогу на пешеходном переходе.

Мэр Киева инициировал проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка добавив, что ее результаты будут обнародованы.

Смотрите видео: ДТП в Киеве возле метро "Дорогожичи"