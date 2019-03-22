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      ДТП возле метро "Дорогожичи": Кличко прокомментировал инцидент

      30 Читати новину українською
      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / Фото из открытых источников

      Мэр столицы отметил, что расследование аварии должно быть открытым и пройдет в сжатые сроки.

      Об этом он сообщил на своей странице в Facebook подчеркнув, что все виновные в инциденте, понесут наказание.

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      24 канал сообщал о том, что в Киеве возле метро "Дорогожичи" общественный автобус при попытке проскочить на красный сигнал светофора сбил переходивших дорогу на пешеходном переходе.

      Мэр Киева инициировал проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка добавив, что ее результаты будут обнародованы.

      Смотрите видео: ДТП в Киеве возле метро "Дорогожичи"

       

      blog_ava
      ДТП в Киеве: маршрутка на пешеходном переходе сбила трех человек
      21 марта
      282
      Теги: Аварии и ДТП Новости Киева Виталий Кличко Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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