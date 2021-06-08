Что известно об исках Дубилетf

Сразу 3 иска подал также адвокат Дубилетf. Вероятно, он делает это с целью злоупотребления автоматизированным распределением дел.

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Одинаковые иски адвоката попаkb к судьям ОАСК:

Александрe Кармазинe,

Татьянt Балась,

Валерию Кузьменко.

Судья Кузьменко одобрил иск к рассмотрению, а Балась – не успела рассмотреть.

В то же время судья Кармазин вернул иск и признал злоупотребление процессуальными правами адвокатом Дубилета. По его мнению, действия адвоката умышленные и противоречат задаче административного судопроизводства.

Речь идет о подаче иска с идентичными основаниями и аналогичными предметами иска, а также с идентичным субъективным составом участников дела,

– говорится в сообщении.

Из-за этого адвоката оштрафовали на 5 тысяч гривен.

В чем подозревают Дубилет