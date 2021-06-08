Что известно об исках Дубилетf

Сразу 3 иска подал также адвокат Дубилетf. Вероятно, он делает это с целью злоупотребления автоматизированным распределением дел.

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Одинаковые иски адвоката попаkb к судьям ОАСК:

  • Александрe Кармазинe,
  • Татьянt Балась,
  • Валерию Кузьменко.

Судья Кузьменко одобрил иск к рассмотрению, а Балась – не успела рассмотреть.

В то же время судья Кармазин вернул иск и признал злоупотребление процессуальными правами адвокатом Дубилета. По его мнению, действия адвоката умышленные и противоречат задаче административного судопроизводства.

Речь идет о подаче иска с идентичными основаниями и аналогичными предметами иска, а также с идентичным субъективным составом участников дела,
– говорится в сообщении.

Из-за этого адвоката оштрафовали на 5 тысяч гривен.

В чем подозревают Дубилет

  • 23 февраля 2021 года Александр Дубилет и еще 2 экс-менеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении. Им инкриминируют растрату чужого имущества на сумму 136 миллионов гривен по делу о национализации банка.
  • 29 марта бывшего чиновника финучреждения объявили в розыск. Сейчас он живет в Израиле и утверждает, что не скрывается от следствия.
  • 2 июня Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Дубилета.