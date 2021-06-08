Что известно об исках Дубилетf
Сразу 3 иска подал также адвокат Дубилетf. Вероятно, он делает это с целью злоупотребления автоматизированным распределением дел.
К теме "Приватбанк" был национализирован законно, – решение суда
Одинаковые иски адвоката попаkb к судьям ОАСК:
- Александрe Кармазинe,
- Татьянt Балась,
- Валерию Кузьменко.
Судья Кузьменко одобрил иск к рассмотрению, а Балась – не успела рассмотреть.
В то же время судья Кармазин вернул иск и признал злоупотребление процессуальными правами адвокатом Дубилета. По его мнению, действия адвоката умышленные и противоречат задаче административного судопроизводства.
Речь идет о подаче иска с идентичными основаниями и аналогичными предметами иска, а также с идентичным субъективным составом участников дела,
– говорится в сообщении.
Из-за этого адвоката оштрафовали на 5 тысяч гривен.
В чем подозревают Дубилет
- 23 февраля 2021 года Александр Дубилет и еще 2 экс-менеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении. Им инкриминируют растрату чужого имущества на сумму 136 миллионов гривен по делу о национализации банка.
- 29 марта бывшего чиновника финучреждения объявили в розыск. Сейчас он живет в Израиле и утверждает, что не скрывается от следствия.
- 2 июня Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Дубилета.