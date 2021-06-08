Що відомо про позови Дубілета

Одразу 3 позови подав також адвокат Дубілета. Ймовірно, він робить це з метою зловживання автоматизованим розподілом справ.

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Однакові позови адвоката потрапити до суддів ОАСК:

Олександра Кармазіна,

Тетяни Балась,

Валерія Кузьменка.

Суддя Кузьменко схвалив позов до розгляду, а Балась – не встигла розглянути.

Водночас суддя Кармазін повернув позов і визнав зловживання процесуальними правами адвокатом Дубілета. На його думку, дії адвоката умисні та суперечать завданню адміністративного судочинства.

Йдеться про подачу позову з ідентичними підставами та аналогічними предметами позову, а також з ідентичним суб'єктивним складом учасників справи,

– мовиться у повідомленні.

Через це адвоката оштрафували на 5 тисяч гривень.

У чому підозрюють Дубілета