Що відомо про позови Дубілета
Одразу 3 позови подав також адвокат Дубілета. Ймовірно, він робить це з метою зловживання автоматизованим розподілом справ.
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Однакові позови адвоката потрапити до суддів ОАСК:
- Олександра Кармазіна,
- Тетяни Балась,
- Валерія Кузьменка.
Суддя Кузьменко схвалив позов до розгляду, а Балась – не встигла розглянути.
Водночас суддя Кармазін повернув позов і визнав зловживання процесуальними правами адвокатом Дубілета. На його думку, дії адвоката умисні та суперечать завданню адміністративного судочинства.
Йдеться про подачу позову з ідентичними підставами та аналогічними предметами позову, а також з ідентичним суб'єктивним складом учасників справи,
– мовиться у повідомленні.
Через це адвоката оштрафували на 5 тисяч гривень.
У чому підозрюють Дубілета
- 23 лютого 2021 року Олександру Дубілету та ще 2 ексменеджерам "Приватбанку" повідомили про підозру. Їм інкримінують розтрату чужого майна на суму 136 мільйонів гривень у справі про націоналізацію банку.
- 29 березня колишнього посадовця фінустанови оголосили у розшук. Наразі він живе в Ізраїлі і стверджує, що не ховається від слідства.
- 2 червня Вищий антикорупційний суд заочно арештував Дубілета.