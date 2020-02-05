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      Дубилет назвал фейком информацию о фальсификации переписи населения

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      Дубилет назвал фейком информацию о фальсификации оценки численности населения / Пресс-служба Кабмина

      Министр Кабмина Дмитрий Дубилет назвал фейком обвинения в свой адрес в манипуляциях с электронной переписью населения. 4 февраля появилась информация, что проведенная Дубилетом перепись населения могла быть сделана простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.

      Оценки Дубилета странно коррелируются с данными официальной статистики, сообщили в общественной организации "Украинский центр общественных данных". Сам министр назвал такие данные фейком, который "поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за 1500 долларов снять публикацию), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ".

      "Итак, главная "сенсация" заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным оценки и по данным Госстата почти совпадают. "Эксперты" разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение – 88.8%. Точнее, почти одинаковые – от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные оценки были просто сфальсифицированы", – написал Дубилет в своем телеграмм-канале.

      Новость дополняется...

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Перепись населения Статистика Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет
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