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      Дубілет назвав фейком інформацію про фальсифікацію перепису населення

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      Дубілет назвав фейком інформацію про фальсифікацію перепису населення / Пресслужба Кабміну

      Міністр Кабміну Дмитро Дубілет назвав фейком звинувачення на свою адресу в маніпуляціях із електронним переписом населення. Так, 4 лютого з’явилась інформація, що проведений Дубілетом перепис населення міг бути зроблений простим множенням на 0,888 цифр Державної служби статистики.

      Оцінки Дубілета дивно корелюються із даними офіційної статистики, повідомили в громадській організації "Український центр громадських даних". Сам міністр назвав такі дані фейком, який "підтримувався платною рекламою і публікаціями на сумнівних сайтах (один з них навіть запропонував нам за 1500 доларів зняти публікацію), але потім його передрукували кілька великих ЗМІ".

      Читайте також: В Україні провели електронний перепис населення: результати

      "Отже, головна "сенсація" полягає в тому, що дані по віковій структурі з даних оцінки і за даними Держстату майже збігаються. "Експерти" розділили числа вікових структур одне на одну і отримали однакове співвідношення – 88.8%. Точніше, майже однакові – від 88.808% до 88.839%. З цього вони роблять висновок, що дані оцінки були просто сфальсифіковані", – написав Дубілет у своєму телеграм-каналі.

      Щоб ви зрозуміли, що ніякої сенсації тут нема, я дозволю собі процитувати свій же пост з результатами оцінки. Нагадаю, ми проводили оцінку трьома методами. Всі три дали однаковий результат,
      – зауважив Дубілет.

      Дубілет описав один з методів оцінки чисельності населення

      Для дослідження взяли кількість пенсіонерів за даними Пенсійного фонду. Потім екстраполювали ці дані через статево-вікову структуру. Соціологи називають такий графік "ялинкою".

      Цю "ялинку" взяли відразу з 2 джерел: дані Держстату та дані держреєстрів. І ці 2 "ялинки" збіглися практично повністю – усе тому, що Держстат свою "ялинку" вів так само на підставі електронних реєстрів. Тільки-но хтось помирає або народжується – Держстат відображає це у своїй "ялинці".

      Незрозуміло, навіщо підносити, як "сенсацію" те, що було чорним по білому написано нами ж в описі методології,
      – обурився міністр.

      На думку Дубілета, "фейк розганяють люди, чию схему на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили. Зараз готуємо матеріали до ДБР. Протягом тижня опублікую цю інформацію".

      До теми: Як у Європі: чому населення в Україні різко скоротилось

      Щодо результатів самого електронного перепису населення, то він показав, що в Україні залишилося всього 37 мільйонів 289 тисяч людей. Дубілет вважає, що таким чином – за допомогою даних мобільних операторів та електронних реєстрів – була отримана "досить точна модель" для підрахунку чисельності населення.

      При цьому міністр визнав, що цей метод не дає відповіді на більш спеціалізовані питання, такі як склад сім'ї, житло, національність та інше. Дубілет гадає, що для відповіді на ці питання можна вигадати точкові і дешевші способи дослідження.

      Тим часом професійні соціологи переконані, що запропонований урядом електронний перепис населення є неефективним і неточним.

      перепис населення Україна кількість населення2020 чоловіки і жінки статистика
      Результати електронного перепису населення в Україні, проведеного Дубілетом / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України Статистика Перепис населення
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