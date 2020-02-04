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      Помножили дані Держстату на 0,888: Дубілета підозрюють у маніпуляціях щодо перепису населення

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      Дмитро Дубілет / 24 канал

      Електронний перепис населення, проведений міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом, міг бути зроблений простим множенням на 0,888 цифр Державної служби статистики. Оцінки міністра дивно корелюються із даними офіційної статистики.

      Про це повідомляє громадська організація "Український центр громадських даних".

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      Експерти вирішили порівняти, наскільки віково-статева структура населення, що представлена ​​в оцінці Дубілета, корелює із даними, опублікованими на сайті Державної служби статистики.


      Вікова і статева піраміда Дубілета 

      Як виявилося, усі вікові групи мали практично однакове співвідношення – близько 88,8%.

      Тоді експерти спробували самі сформувати віково-статеві групи. Для цього дані Держстату за кожним віком (0, 1, 2, 3 роки і так далі) помножили на 0,888. Результати округлили до сотень, підсумовували – і отримали ті ж дані, що і у Дубілета.

      Відзначимо, що Кабінет міністрів має намір відмовитися від традиційної перепису населення. Дмитро Дубілет вважає, що за допомогою даних мобільних операторів і електронних реєстрів була отримана "досить точна модель" для підрахунку чисельності населення України. Вона продемонструвала, що в Україні залишилося всього 37,289 мільйона осіб.

      Він визнає, що цей метод не дає відповіді на більш спеціалізовані питання, такі як склад сім'ї, житло, національність та ін. Дубілет вважає, що для відповіді на ці питання можна придумати точкові і дешевші способи дослідження.

      Водночас, професійні соціологи упевнені, що електронний перепис населення, запропонований урядом, є неефективним і неточним.

      Чому в Україні провели перепис населення? Ще з перших днів президенства Володимир Зеленський та його команда говорили про необхідність проведення чергового перепису. Він є доречним, позаяк через початок війни на Сході України та затяжну економічну кризу в Україні суттєво пожвавилися міграційні процеси – як всередині держави, так і на зовні.

      Що відомо про перепис населення в Україні

      Перший і наразі останній перепис у незалежній Україні був проведений ще у 2001 році. Тоді кількість населення України становила 48,457 мільйона ​​осіб. До цього українців "переписували" ще у складі СРСР у 1989 році. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 мільйона осіб.

      Уряд планував Всеукраїнський перепис населення на 2011 рік. Згодом, його перенесли спочатку на 2012, а потім на 2013 і 2014, після чого на 2016 рік. У грудні 2015 року уряд вп'яте переніс перепис населення – на 2020 рік.


      Скільки в Україні чоловіків і жінок / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Дмитро Дубілет Статистика Перепис населення Кабінет Міністрів України
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