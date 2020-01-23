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      Електронний перепис населення: як відреагували українці

      635 Читать новость на русском
      Електронний перепис населення / np.org.ua

      В Україні провели електронний перепис населення. У підсумку, нарахували 37 мільйона 289 тисяч осіб, які мешкають на території нашої держави (без урахування окупованих територій). Тому ми вирішили запитати українців, чи знають вони скільки людей мешкає в Україні та чи задоволені результатами перепису.

      Електронний перепис проводили трьома методами без урахування тимчасово окупованих територій. Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що похибка цього перепису не перевищує 2,86%.

      Більше про це: В Україні провели електронний перепис населення: результати

      Для перерахунку використовували дані мобільних операторів, дані статево-вікової структури та дані державних реєстрів. Результат – 37 мільйонів 289 тисяч осіб. З них – 20 мільйонів 9 тисяч жінок і 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків.

      перепичс населення
      Скільки в Україні чоловіків і жінок / Інфографіка 24 каналу

      Цьогорічний перепис коштував державі 3,4 мільярда гривень, а робота над ним тривала три тижні. Останній і перший перепис населення за часів незалежної України проводили ще в 2001 році.

      Чому в Україні провели перепис населення? Ще з перших днів президенства Володимир Зеленський та його команда говорили про необхідність проведення чергового перепису. Він є доречним, позаяк через початок війни на Сході України та затяжну економічну кризу в Україні суттєво пожвавилися міграційні процеси – як всередині держави, так і на зовні.

      Тому ми вирішили запитати українців, скільки, на їхню думку, людей живе в Україні та як вони оцінюють результати цьогорічного перепису.

      Відповіді українців дивіться у відео:

       

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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Перепис населення
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