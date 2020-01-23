23:32
23 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Хоакин Путин выгоняет комиков из России. Новое наказание от РФ
      Вєсті Кремля
      21:22, сегодня
      Вести.UA: Новая драка Кивы. Мендель снова блеснула умом
      Вєсті.UA
      20:47, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Электронная перепись населения: как отреагировали украинцы

      22 Читати новину українською
      Электронная перепись населения / np.org.ua

      В Украине провели электронную перепись населения. В итоге, насчитали 37 миллиона 289 тысяч человек, проживающих на территории нашего государства (без учета оккупированных территорий). Поэтому мы решили спросить украинцев, знают ли они сколько людей живет в Украине и довольны ли результатами переписи.

      Электронную перепись проводили тремя методами без учета временно оккупированных территорий. Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что погрешность этой переписи не превышает 2,86%.

      Больше об этом: В Украине провели электронную перепись населения: результаты

      Для пересчета использовали данные мобильных операторов, данные половозрастной структуры и данные государственных реестров. Результат – 37 миллионов 289 тысяч человек. Из них – 20 миллионов 9 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.

      перепичс населенняСколько в Украине мужчин и женщин / Инфографика 24 канала

      В этом году перепись стоила государству 3,4 миллиарда гривен, а работа над ней продолжалась три недели. Последнюю и первую перепись населения в независимой Украине проводили еще в 2001 году.

      Почему в Украине провели перепись населения?
      Еще с первых дней президентства Владимир Зеленский и его команда говорили о необходимости проведения очередной переписи. Она уместена, поскольку из-за начала войны на Востоке Украины и затяжного кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.

      Поэтому мы решили спросить у украинцев, сколько, по их мнению, людей живет в Украине и как они оценивают результаты нынешней переписи.

      Ответы украинцев смотрите в видео:

       

      В Украине заканчивается регистрация на пробное ВНО-2020: цены и даты экзаменов
      сегодня
      5152
      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Перепись населения
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:28 Главные новости 23 января: электронная перепись населения, Зеленский в Израиле
      Наталія Пристанська 90
      сегодня , 22:00 Как Трамп начал избирательную кампанию в Давосе
      Блоги 31
      14 января , 18:25 Декоративные электрические камины: их виды и преимущества – фото
      Ростислав Струтинський 271
      19 января , 19:47 Битва поколений: самый старший и самый молодой чемпионы мира по покеру
      221
      сегодня , 20:55 "Карпаты" могут исчезнуть – клуб так и не получил землю для реконструкции стадиона
      Ігор Саджениця 81
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук