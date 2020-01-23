Электронная перепись населения: как отреагировали украинцы

В Украине провели электронную перепись населения. В итоге, насчитали 37 миллиона 289 тысяч человек, проживающих на территории нашего государства (без учета оккупированных территорий). Поэтому мы решили спросить украинцев, знают ли они сколько людей живет в Украине и довольны ли результатами переписи.

Электронную перепись проводили тремя методами без учета временно оккупированных территорий. Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что погрешность этой переписи не превышает 2,86%.

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Для пересчета использовали данные мобильных операторов, данные половозрастной структуры и данные государственных реестров. Результат – 37 миллионов 289 тысяч человек. Из них – 20 миллионов 9 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.

Сколько в Украине мужчин и женщин / Инфографика 24 канала

В этом году перепись стоила государству 3,4 миллиарда гривен, а работа над ней продолжалась три недели. Последнюю и первую перепись населения в независимой Украине проводили еще в 2001 году.

Почему в Украине провели перепись населения?

Еще с первых дней президентства Владимир Зеленский и его команда говорили о необходимости проведения очередной переписи. Она уместена, поскольку из-за начала войны на Востоке Украины и затяжного кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.

Поэтому мы решили спросить у украинцев, сколько, по их мнению, людей живет в Украине и как они оценивают результаты нынешней переписи.

Ответы украинцев смотрите в видео: