Кого в Украине живет больше: женщин или мужчин – инфографика

В Украине провели электронную перепись населения. По данным результатов исследования в Украине 20 миллионов 900 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.

В общем на территории проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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Больше всего женщин и мужчин проживает в Киеве:

Женщины – 1991;

Мужчины – 1711.

Также в Днепропетровске, Харькове, Одессе и во Львове наибольшая численность населения.

В каждом городе проживает больше 2 миллионов человек:

в Днепропетровске – 1755 женщин, 1474 мужчины;

в Харькове – 1500 женщин и 1294 мужчины;

в Одессе – 1243 женщины и 1104 мужчины;

во Львове – 1205 женщин и 1085 мужчин.

А наименьшее количество человек проживает в Черновицкой области – 727 тысяч человек. Женщин там 385 тысяч, а мужчин – 342 тысячи. В Закарпатской, Черниговской, Волынской, Тернопольской, Ровненской, Херсонской, Николаевской областях проживает меньше миллиона женщин и мужчин.

Так, например, в Закарпатской области проживает всего 444 тысячи людей, что на 30 тысяч больше, чем в Черниговской. А вот женщин больше в Черниговской области – 497 тысяч, что на 17 тысяч человек больше, чем в Закарпатской.



Сколько в Украине мужчин и женщин / Инфографика 24 канала

Сколько стоила электронная перепись населения

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет отметил, что работа над переписью длилась 3 месяца и она "не стоила никаких дополнительных денег". Перепись обошлась в 3,4 миллиарда гривен. Эти средства были заложены в бюджете на 2020 год.

Почему в Украине провели перепись населения? Сначала перепись населения была запланирована на 2012 год, но потом переносилась несколько раз. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.



О проведении очередной переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства.



Перепись населения очень уместна, поскольку из-за войны на Востоке Украины и затяжного экономического кризиса в Украине существенно усилились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.