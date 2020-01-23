Кого в Україні живе більше: жінок чи чоловіків – інфографіка

В Україні провели електронний перепис населення. За даними результатів дослідження в Україні 20 мільйонів 900 тисяч жінок і 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків.

Усього на території мешкає 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.

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Найбільше жінок та чоловіків проживає в Києві:

Жінки – 1991 тисяч;

Чоловіки – 1711 тисяч.

Також у Дніпропетровську, Харкові, Одесі та у Львові найбільша чисельність населення.

У кожному місті проживає більше 2 мільйонів людей:

у Дніпропетровську – 1755 тисяч жінок, 1474 тисяч чоловіків;

у Харкові – 1500 тисяч жінок і 1294 тисяч чоловік;

в Одесі – 1243 тисяч жінок і 1104 тисяч чоловіка;

у Львові – 1205 тисяч жінок і 1085 тисяч чоловіків.

А найменша кількість осіб проживає в Чернівецькій області – 727 тисяч осіб. Жінок там 385 тисяч, а чоловіків – 342 тисячи особи. У Закарпатській, Чернігівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Херсонській, Миколаївській областях проживає менше одного мільйона жінок і чоловіків.

Так, наприклад, у Закарпатській області проживає всього 444 тисяч чоловіка, що на 30 більше ніж у Чернігівській. А ось жінок більше в Чернігівській області – 497 тисяч осіб, що на 17 тисяч людей більше, ніж у Закарпатській.



Скільки в Україні чоловіків і жінок / Інфографіка 24 каналу

Скільки коштував електронни перепис населення

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет зазначив, що робота над переписом тривала 3 місяці і вона "не коштувала жодних додаткових грошей". Перепис обійшовся в 3,4 мільярда гривень. Ці кошти були закладені у бюджеті на 2020 рік.

Чому в Україні провели перепис населення?Спочатку перепис населення був запланований на 2012 рік, але потім переносилося декілька разів. Останній і перший за часів незалежності перепис проводився ще у 2001 році.



Про проведення чергового перепису Володимир Зеленський та його команда говорили ще з перших днів президентства.



Перепис населення є дуже доречним, позаяк через початок війни на Сході України та затяжну економічну кризу в Україні суттєво пожвавилися міграційні процеси – як всередині держави, так і на зовні.