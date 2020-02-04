Умножили данные Госстата на 0,888: Дубилета подозревают в манипуляциях по переписи населения

Электронная перепись населения, проведенная министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, могла быть сделана простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики. Оценки министра странно коррелируются с данными официальной статистики.

Об этом сообщает общественная организация "Украинский центр общественных данных".

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Эксперты решили сравнить, насколько возрастно-половая структура населения, представленная в оценке Дубилета, коррелирует с данными, опубликованными на сайте Государственной службы статистики.



Возрастная и половая пирамида Дубилета

Как оказалось, все возрастные группы имели практически одинаковое соотношение – около 88,8%.

Тогда эксперты попытались сами сформировать возрастно-половые группы. Для этого данные Госстата по каждому возрасту (0, 1, 2, 3 года и так далее) умножили на 0,888. Результаты округлили до сотен, суммировали – и получили те же данные, что и у Дубилета.

Отметим, что Кабинет министров намерен отказаться от традиционной переписи населения. Дмитрий Дубилет считает, что с помощью данных мобильных операторов и электронных реестров была получена достаточно точная модель для подсчета численности населения Украины. Она продемонстрировала, что в Украине осталось всего 37,289 миллиона человек.

Он признает, что этот метод не дает ответа на более специализированные вопросы, такие как состав семьи, жилье, национальность и др. Дубилет считает, что для ответа на эти вопросы можно придумать точечные и более дешевые способы исследования.

В то же время, профессиональные социологи уверены, что электронная перепись населения, предложенная правительством, является неэффективной и неточной.

Почему в Украине провели перепись населения?Еще с первых дней президентства Владимир Зеленский и его команда говорили о необходимости проведения очередной переписи. Она уместна, поскольку из-за начала войны на востоке Украины и затяжного экономического кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.

Что известно о переписи населения в Украине

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена еще в 2001 году. Тогда количество населения Украины составляло 48,457 миллиона человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 миллиона человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии, ее перенесли сначала на 2012, а затем 2013 и 2014, после чего на 2016 год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло перепись населения на 2020 год.



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