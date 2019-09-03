Исчезнут полностью бумажные документы: что предусматривает диджитализация

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что уже на следующем заседании, которое состоится в среду, 4 сентября, правительство рассмотрит отмену документообмена между государственными органами. По его словам, государственные органы ежемесячно шлют друг другу тысячи бумажных документов.

Кабмин хочет это прекратить уже с 1 октября. Для этого есть соответствующая инфраструктура, не хватало только политической воли, рассказал Дмитрий Дубилет.

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Он также подчеркнул, что накануне, когда о новации говорил Премьер-министр Алексей Гончарук, некоторые СМИ ошибочно распространили информацию о документообороте.

"Документообмен – это обмен документами между государственными органами. Документооборот – это процессы согласования документов внутри государственных органов. Пока речь идет только о документообмене. Зато полная диджитализация документооборота – это задача на ближайшие год-два", – пояснил министр.

Кроме того, он подчеркнул, что есть еще ряд документов, которые нельзя перевести в цифровой формат из-за законов. Кабмин их тоже тщательно проанализирует и оцифрует, но для этого нужно менять законы.

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Сейчас мы переводим документы в цифровой формат, не разбираясь в их сути. Впрочем я уверен, что 90% этих документов не нужны по сути – ни на бумаге, ни в цифровом формате. В ближайшее время начнем их ревизию. Лучше электронного документа может быть только несуществующий документ,

– резюмировал Дмитрий Дубилет.

Что о цифровизации бумажных документов говорил премьер?

В понедельник, 2 сентября, премьер-министр Алексей Гончарук принял участие в совещании в Офисе Президента, которое собрал Владимир Зеленский. Там глава правительства заявил, что с 1 октября государственные органы полностью откажутся от бумажного документообмена.



Ответственный за эту задачу именно Дмитрий Дубилет. Премьер также отметил, что этот вопрос не из легких, поскольку для этого необходимо синхронизировать системы между большим количеством органов.