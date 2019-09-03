Дубілет розповів, коли уряд розгляне скасування цифрового документообміну

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що вже на наступному засіданні, яке відбудеться у середу, 4 вересня, уряд розгляне скасування документообміну між державними органами. За його словами, державні органи щомісяця шлють одне одному тисячі паперових документів.

Кабмін хоче це припинити вже з 1 жовтня. Для цього є відповідна інфраструктура, бракувало лише політичної волі, розповів Дмитро Дубілет.

До слова: Гончарук хоче досягти зростання економіки на 40% за 5 років: амбітні плани нового прем'єра

Він також підкреслив, що напередодні, коли про новацію говорив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, деякі ЗМІ помилково поширили інформацію про документообіг.

"Документообмін – це обмін документами між державними органами. Документообіг – це процеси узгодження документів всередині державних органів. Поки що мова йде лише про документообмін. Натомість повна диджиталізація документообігу – це завдання на найближчі рік-два", – пояснив міністр.

Крім того, він підкреслив, що є ще низка документів, які не можна перевести у цифровий формат через закони. Кабмін їх теж ретельно проаналізує та відцифрує, але для цього потрібно змінювати закони.

Читайте також: Дмитро Дубілет: що варто знати про нового міністра Кабінету міністрів

Зараз ми переводимо документи у цифровий формат, не розбираючись у їх суті. Втім я впевнений, що 90% цих документів не потрібні за своєю суттю – ні на папері, ні в цифровому форматі. Найближчим часом почнемо їх ревізію. Краще за електронний документ, може бути лише неіснуючий документ,

– резюмував Дмитро Дубілет.

Що про цифровізацію паперових документів говорив прем'єр?У понеділок, 2 вересня, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук взяв участь у нараді в Офісі Президента, яку зібрав Володимир Зеленський. Там голова уряду заявив, що з 1 жовтня державні органи повністю відмовляться від паперового документообміну.



Відповідальний за це завдання саме Дмитро Дубілет. Прем'єр також зазначив, що це питання не з легких, позаяк для цього необхідно синхронізувати системи між великою кількістю органів.