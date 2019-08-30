16:40
30 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Дмитро Дубілет: що варто знати про нового міністра Кабінету міністрів

      600 Читать новость на русском
      Дмитро Дубілет – біографія нового міністра Кабінету міністрів України 2019
      Дмитро Дубілет – міністр Кабінету міністрів / Колаж 24 каналу

      Від чого відмовився Дмитро Дубілет, аби стати міністром в новому складі Кабінету міністрів України, читайте далі у матеріалі.

      Дмитро Дубілет – у минулому IT-директор Приватбанку та співзасновник мобільного банку monobank став міністром Кабінету міністрів в уряді Олексія Гончарука.

      Читайте також: Альона Бабак очолила нове Міністерство розвитку громад і територій: що про неї відомо

      29 серпня під час першого пленарного засідання депутати Верховної Ради 9-скликання затвердили склад нового Кабінету міністрів, який очолив 35-річний Олексій Гончарук.

      Хто увійшов в уряд Олексія Гончарука: дивіться інфографіку

      Кабінет міністрів Гончарук склад

      Міністром Кабінету міністрів в новому уряді став Дмитро Дубілет. Далі у матеріалі дізнайтесь, що ви могли не знати про донедавна успішного українського бізнесмена.

      Хто такий Дмитро Дубілет?

      Народився 27 травня 1985 року у Дніпропетровську (тепер Дніпро). Є сином Олександра Дубілета – колишнього керівника правління Приватбанку.

      Після середньої школи у Дніпрі, продовжив навчання у Roycemore (штат Іллінойс, США), а після цього вчився у школі німецького міста Мезебург. У 2012-му 27-річний Дмитро закінчив Лондонську бізнес-школу.

      У 2005 році заснував компанію IT-компанію Fine Web (Київ) та керував нею до 2010.

      У 2010-му впродовж кількох місяців був керівником проектів у MasterCard (Варшава), а з 2012-го по 2016-й рік – IT-директором Приватбанку.

      Дубілета знають як одного зі співзасновників українського мобільного банку monobank.

      Дмитро Дубілет Кабмін засновник монобанку
      Дмитро Дубілет – співзасновник українського мобільного банку monobank

      З 2015-го він займався розвитком порталу iGov, який мав меті підвищити ефективність роботи чиновників. Завдяки цій системі низку важливих послуг – від закордонного паспорту до операцій з земельними ділянками – можна оформити онлайн.

      Після обрання президентом Володимира Зеленського Дмитро Дубілет був призначений радником в.о. голови СБУ Івана Баканова. До слова, 29 серпня Баканов очолив СБУ.

      Своє призначення міністром Дубілет назвав одним з найскладніших рішень у своєму житті.

      Сім'я в шоці. Друзі в шоці. Бізнес-партнери в шоці. Кіт в шоці. Та й я сам, якщо чесно, в шоці,
      – з гумором написав він у своєму Facebook.

      Заради цієї посади, за його словами, він відмовився від запуску віртуального банку Koto у Великобританії, а ще місяць тому планував переїхати жити в Лондон.

      Наприкінці липня 2019 Дубілет повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Катериною Кузьменко, яка залишається його бізнес-партнером по спортклубу Smartass.

      Дубілет Кузьменко розлучився
      Дубілет повідомив про розлучення з дружиною

      Читайте також: Оксана Маркарова: що відомо про одного з двох "старих міністрів"

       

       

      blog_ava
      Путін затягує обмін полоненими: що Кремль вимагає від України
      сьогодні
      9993
      Теги: Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Приватбанк Банки
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зняття недоторканності: що це означає
      сьогодні , 12:00 Зняття недоторканності: що це означає
      5858
      Дмитро Дубілет: що варто знати про нового міністра Кабінету міністрів
      сьогодні , 16:31 Дмитро Дубілет: що варто знати про нового міністра Кабінету міністрів
      608
      "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас": перший український військовий екшн про добровольців
      сьогодні , 16:00 "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас": перший український військовий екшн про добровольців
      525
      Третій сезон "13 причин чому": Хто вбив Брайса Вокера?
      сьогодні , 15:35 Третій сезон "13 причин чому": Хто вбив Брайса Вокера?
      Юлія Ліпенцева 245
      Ганна Новосад: що відомо про нову очільницю Міносвіти
      сьогодні , 15:30 Ганна Новосад: що відомо про нову очільницю Міносвіти
      3684
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук