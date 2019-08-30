Дмитро Дубілет: що варто знати про нового міністра Кабінету міністрів

Від чого відмовився Дмитро Дубілет, аби стати міністром в новому складі Кабінету міністрів України, читайте далі у матеріалі.

Дмитро Дубілет – у минулому IT-директор Приватбанку та співзасновник мобільного банку monobank став міністром Кабінету міністрів в уряді Олексія Гончарука.

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29 серпня під час першого пленарного засідання депутати Верховної Ради 9-скликання затвердили склад нового Кабінету міністрів, який очолив 35-річний Олексій Гончарук.

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Міністром Кабінету міністрів в новому уряді став Дмитро Дубілет. Далі у матеріалі дізнайтесь, що ви могли не знати про донедавна успішного українського бізнесмена.

Хто такий Дмитро Дубілет?

Народився 27 травня 1985 року у Дніпропетровську (тепер Дніпро). Є сином Олександра Дубілета – колишнього керівника правління Приватбанку.

Після середньої школи у Дніпрі, продовжив навчання у Roycemore (штат Іллінойс, США), а після цього вчився у школі німецького міста Мезебург. У 2012-му 27-річний Дмитро закінчив Лондонську бізнес-школу.

У 2005 році заснував компанію IT-компанію Fine Web (Київ) та керував нею до 2010.

У 2010-му впродовж кількох місяців був керівником проектів у MasterCard (Варшава), а з 2012-го по 2016-й рік – IT-директором Приватбанку.

Дубілета знають як одного зі співзасновників українського мобільного банку monobank.



Дмитро Дубілет – співзасновник українського мобільного банку monobank

З 2015-го він займався розвитком порталу iGov, який мав меті підвищити ефективність роботи чиновників. Завдяки цій системі низку важливих послуг – від закордонного паспорту до операцій з земельними ділянками – можна оформити онлайн.

Після обрання президентом Володимира Зеленського Дмитро Дубілет був призначений радником в.о. голови СБУ Івана Баканова. До слова, 29 серпня Баканов очолив СБУ.

Своє призначення міністром Дубілет назвав одним з найскладніших рішень у своєму житті.

Сім'я в шоці. Друзі в шоці. Бізнес-партнери в шоці. Кіт в шоці. Та й я сам, якщо чесно, в шоці,

– з гумором написав він у своєму Facebook.

Заради цієї посади, за його словами, він відмовився від запуску віртуального банку Koto у Великобританії, а ще місяць тому планував переїхати жити в Лондон.

Наприкінці липня 2019 Дубілет повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Катериною Кузьменко, яка залишається його бізнес-партнером по спортклубу Smartass.



Дубілет повідомив про розлучення з дружиною

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