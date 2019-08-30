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      Дмитрий Дубилет: что стоит знать о новом министре Кабинета министров

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      Дмитрий Дубилет – биография нового министра Кабинета министров Украины 2019
      Дмитрий Дубилет – министр Кабинета министров / Коллаж 24 канала

      От чего отказался Дмитрий Дубилет, чтобы стать министром в новом составе Кабинета министров Украины, читайте далее в материале.

      Дмитрий Дубилет – в прошлом IT-директор ПриватБанка и соучредитель мобильного банка monobank стал министром Кабинета министров в правительстве Алексея Гончарука.

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      29 августа во время первого пленарного заседания депутаты Верховной Рады 9 созыва утвердили состав нового Кабинета министров, который возглавил 35-летний Алексей Гончарук.

      Кто вошел в правительство Алексея Гончарука: смотрите инфографику

      Кабінет міністрів Гончарук склад

      Министром Кабинета министров в новом правительстве стал Дмитрий Дубилет. Далее в материале узнайте, что вы могли не знать о до недавних пор успешном украинском бизнесмене.

      Кто такой Дмитрий Дубилет?

      Родился 27 мая 1985 года в Днепропетровске (теперь Днепр). Является сыном Александра Дубилета – бывшего руководителя правления ПриватБанка.

      После средней школы в Днепре, продолжил обучение в Roycemore (штат Иллинойс, США), а затем учился в школе немецкого города Мезебург. В 2012-м 27-летний Дмитрий окончил Лондонскую бизнес-школу.

      В 2005 году основал компанию IT-компанию Fine Web (Киев) и руководил ею до 2010.

      В 2010-м на протяжении нескольких месяцев был руководителем проектов в MasterCard (Варшава), а с 2012-го по 2016-й год – IT-директором ПриватБанка.

      Дубилета знают как одного из соучредителей украинского мобильного банка monobank.

      Дмитро Дубілет Кабмін засновник монобанку
      Дмитрий Дубилет – соучредитель украинского мобильного банка monobank

      С 2015 года он занимался развитием портала iGov, который имел целью повысить эффективность работы чиновников. Благодаря этой системе ряд важных услуг – от загранпаспорта до операций с земельными участками – можно оформить онлайн.

      После избрания президентом Владимира Зеленского Дмитрий Дубилет был назначен советником и.о. председателя СБУ Ивана Баканова. К слову, 29 августа Баканов возглавил СБУ.

      Свое назначение министром Дубилет назвал одним из самых сложных решений в своей жизни.

      Семья в шоке. Друзья в шоке. Бизнес-партнеры в шоке. Кот в шоке. И я сам, если честно, в шоке,
      – с юмором написал он в своем Facebook.

      Ради этой должности, по его словам, он отказался от запуска виртуального банка Koto в Великобритании, а еще месяц назад планировал переехать жить в Лондон.

      В конце июля 2019 Дубилет сообщил, что разводится со своей женой Екатериной Кузьменко, которая остается его бизнес-партнером по спортклубу Smartass.

      Дубілет Кузьменко розлучився
      Дубилет сообщил о разводе с женой

      Читайте также: Оксана Маркарова: что известно об одном из двух "старых министров"

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет Приватбанк Банки
      Источник: 24 канал
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