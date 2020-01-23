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      Дубилет рассказал, сколько украинцев выехали за границу за последние 10 лет

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      Почти 4 миллиона граждан за последние 10 лет выехали за границу / Рoliteka

      С 2010 по 2019 год почти 4 миллиона граждан выехали за границу на заработки. Назад они не вернулись до сих пор.

      Такую информацию сегодня на брифинге озвучил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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      Министр отметил, что единственное, что можно сейчас сделать – узнать количество людей, которые покинули страну.

      Это те люди, которые не вернулись, потому что они остались заробитчанами, или по другой причине – это же открытый вопрос. Это открытая статистика,
      – сказал Дубилет.

      Он добавил, что согласно новым данным по состоянию на первое декабря 2019 года в Украине проживало 37 миллионов 289 тысяч граждан. Однако это без учета украинцев на оккупированных территориях и тех, кто временно выехал за границу. Впоследствии Кабинет министров планирует запустить единый реестр с данными о численности населения Украины.

      Что известно о переписи населения?В Украине в 2019 году вместо традиционной переписи населения провели электронную. Считали количество населения с помощью трех методов. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

      Последняя и первая во времена независимости Украины перепись населения проводилась еще в 2001 году. Впоследствии новая перепись была запланирована на 2012 год, но ее перенесли. О проведении очередной переписи президент Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства. Она очень уместна, ведь из-за начала войны на востоке Украины и затяжного экономического кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы.


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      Теги: Новости Украины Перепись населения Дмитрий Дубилет Заробитчане
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