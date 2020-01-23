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      Дубілет розповів, скільки українців виїхали за кордон за останні 10 років

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      Майже 4 мільйони громадян за останні 10 років виїхали за кордон / Рoliteka

      З 2010 по 2019 рік майже 4 мільйони громадян виїхали за кордон на заробітки. Назад вони не повернулися досі.

      Таку інформацію сьогодні на брифінгу озвучив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

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      Міністр зазначив, що єдине, що можна зараз зробити – дізнатись кількість людей, які покинули країну.

      Це ті люди, які не повернулись, тому що вони залишились заробітчанами, або з іншої причини – це ж відкрите питання. Це відкрита статистика,
      – сказав Дубілет.

      Він додав, що за новими даними станом на перше грудня 2019 року в Україні проживало 37 мільйонів 289 тисяч громадян. Однак це без урахування українців на окупованих територіях та тих, хто тимчасово виїхав за кордон. Згодом Кабінет міністрів планує запустити єдиний реєстр із даними про чисельність населення України.

      Що відомо про перепис населення?В Україні у 2019 році замість традиційного перепису населення провели електронний. Рахували кількість населення за допомогою трьох методів. Відхилення виявлених результатів не перевищує 2,86%.

      Останній і перший за часів незалежності України перепис населення проводився ще у 2001 році. Згодом новий перепис був запланований на 2012 рік, але його перенесли. Про проведення чергового перепису президент Володимир Зеленський та його команда говорили ще з перших днів президентства. Він є дуже доречним, адже через початок війни на Сході України та затяжну економічну кризу в Україні суттєво пожвавилися міграційні процеси.


      Населення України по віку / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Заробітчани Дмитро Дубілет Перепис населення
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