Украинцы просят оставить Дубилета в Кабмине: создана петиция

Верховная Рада 4 марта проголосовала за отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра. Вместе с ним свои посты покинуло большинство руководителей ведомств. Среди них – Дмитрий Дубилет, который в правительстве Гончарука был министром Кабинета Министров.

Однако, на сайте электронных петиций появилось обращение, что Дубилета нужно сохранить в правительстве. Автор отмечает, что Дубилет проявил себя как нельзя лучше и должен остаться в Кабмине.

К слову Дубилет хочет продолжить свои проекты в новом правительстве

Дмитрий Дубилет является одним из самых эффективных министров текущего правительства. Он постоянно реформирует процессы в Кабмине, которые нацелены на экономию государственных средств и упрощение урегулирования различных процессов. Такой эффективности, к сожалению, на сегодня не показывает ни один другой министр, поэтому президент должен рассмотреть данную петицию и собственноручно проверить важность Дубилета в правительстве,

– говорится в тексте петиции.

Среди положительно оцененных инициатив Дубилета – перепись населения, реформа госзакупок и улучшение эффективности работы глав ОГА.

По состоянию на вечер 5 марта петицию подписали чуть более трех с половиной тысяч человек.

Кроме того, депутат Александр Дубинский подал премьеру Денису Шмыгалю обращение с просьбой оставить Дубилета. Дубинский назвал его "едва ли не единственным высококвалифицированным специалистом и управленцем в правительстве".

Обращение Дубинского / документ из телеграммы Дубинского

Какие министры остаются на своих должностях в новом правительстве Шмыгаля:

Перешли из правительства Гончарука в "перезапущенный" Кабмин глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.