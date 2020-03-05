Отставка правительства Гончарука: Дубилет пожаловался, что ему "болят незавершенные проекты"

Верховная Рада 4 марта проголосовала за отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Вместе с ним свои должности покинуло большинство руководителей ведомств. Среди них – Дмитрий Дубилет, который в правительстве Гончарука был министром Кабинета Министров.

О своей отставке и планах на будущее он написал в своем телеграмм-канале. Дубилет также предположил, что может работать в новом Кабмине, однако не пояснил, на какой должности.

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Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено. А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Я хочу поблагодарить всех своих экс-коллег за совместную работу. Она была не простая, мы все делали ошибки, но принесли, уверен, немало пользы для страны,

– отметил он.

Кроме того, Дубилет добавил, что обсуждение его дальнейшей судьбы в Кабмине еще актуально.

"Будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", – коротко добавил он.

Какие министры остаются на своих должностях в новом правительстве Шмыгаля:

Перешли из правительства Гончарука в "перезапущенный" Кабмин глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.