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      Відставка уряду Гончарука: Дубілет поскаржився, що йому "болять незавершені проєкти"

      -
      Дмитро Дубілет / пресслужба Кабміну

      Верховна Рада 4 березня проголосувала за відставку Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра. Разом із ним свої посади покинула більшість очільників відомств. Серед них – Дмитро Дубілет, який в уряді Гончарука був міністром Кабінету Міністрів.

      Про свою відставку та плани на майбутнє він написав у власному телеграм-каналі. Дубілет також припустив, що може працювати у новому Кабміні, однак не пояснив, на якій посаді.

      Актуально: Рада призначила новий уряд Шмигаля: список міністрів

      Більшість проєктів, якими я займався, не завершено. А нічого так не болить, як відчуття загубленого часу через незавершені проєкти. Я хочу подякувати всім своїм ексколегам за спільну роботу. Вона була не проста, ми всі робили помилки, але принесли, певен, немало користі для країни,
      – зауважив він.

      Окрім того, Дубілет додав, що обговорення його подальшої долі в Кабміні ще на часі.

      "Будемо обговорювати, у якому форматі я продовжу працювати в уряді. Якщо продовжу", – коротко додав він.

      Які міністри залишаються на своїх посадах у новому уряді Шмигаля:

      Перейшли з уряду Гончарука у "перезапущений" Кабмін глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

      Також залишилися в уряді, однак помінялися посадами Вадим Пристайко, який в Кабміні Гончарука був главою МЗС, та Дмитро Кулеба, який був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Олексій Гончарук Новий уряд Шмигаля Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет Новини політики Новини України
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