В выпуске программы "Есть вопросы" за 3 июля – глава Нацбанка подал в отставку, Президент ее согласовал, и уже через несколько дней Парламент уволил Якова Смолия. А вместе с тем поставил большой знак вопроса на будущем.

Также в выпуске "Есть вопросы" на 24 канале: Александр Дубинский сегодня ночью грубой бранью выразился в адрес Якова Смолия. Потом это сообщение он удалил. Смотрите полный выпуск программы "Есть вопросы" на 24 канале: