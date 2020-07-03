Дубинский кроет матом Смолия, которого "Слуги народа" отправляют в отставку – Есть вопросы
В выпуске программы "Есть вопросы" за 3 июля – глава Нацбанка подал в отставку, Президент ее согласовал, и уже через несколько дней Парламент уволил Якова Смолия. А вместе с тем поставил большой знак вопроса на будущем.
Также в выпуске "Есть вопросы" на 24 канале:
Александр Дубинский сегодня ночью грубой бранью выразился в адрес Якова Смолия. Потом это сообщение он удалил.
Смотрите полный выпуск программы "Есть вопросы" на 24 канале: