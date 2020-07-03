У випуску програми "Є питання" за 3 липня – голова Нацбанку подав у відставку, Президент її погодив і вже за кілька днів Парламент звільнив Якова Смолія. А разом з тим поставив великий знак питання на майбутньому.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Олександр Дубінський сьогодні вночі брутальною лайкою висловлювався на адресу Якова Смолія. Потім цей допис він видалив. Дивіться повний випуск програми "Є питання" на 24 каналі: