Шевченко отреагировал на свое исключение из парламентской фракции "Слуга народа", обрадовавшись, что наконец это произошло.

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Реакция Шевченко на его исключение из фракции

Мы пойдем своим путем. А эти соросята угробят страну и президента окончательно. Саня Александр Дубинский привет! Я же говорил, что буду следующим,

– написал Шевченко.

Справка. Нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуги народа" 1 февраля 2021 года.

Кроме того, новость он прокомментировал и в фейсбуке. Там нардеп поблагодарил бывших коллег и еще раз выразил свою радость относительно принятого "слугой народа" решения.

"Я тот депутат, которого избрали люди. Я не меняю свою позицию, чтобы угодить некоторым политикам и вредить интересам моего государства", – отметил он.

Шевченко считает, что нужно дружить с соседями, Беларусью тоже. Страну, в частности ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, скандальный парламентарий считает стратегическим партнером Украины.

Обратите внимание! 24 мая стало известно, что фракция "Слуга народа" исключила из своего состава нардепа Евгения Шевченко. Он известен своими скандальными заявлениями и откровенной поддержкой режима Лукашенко.

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