Шевченко відреагував на своє виключення з парламентської фракції "Слуга народу", зрадівши, що нарешті це сталося.
Дізнайтеся більше Скандального "слугу народу" Шевченка виключили з фракції
Реакція Шевченка на його виключення з фракції
Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно. Саня Олександр Дубинський привіт! Я ж казав, що буду таким,
– написав Шевченко.
Крім того, новинку він прокоментував і у фейсбуці. Там нардеп подякував колишнім колегам та ще раз висловив свою радість щодо прийнятого "Слугою народу" рішення.
"Я той депутат, якого обрали люди. Я не змінюю свою позицію, щоб догодити деяким політикам і шкодити інтересам моєї держави", – зазначив він.
Шевченко вважає, що потрібно дружити з сусідами, Білоруссю теж. Країну, зокрема її самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, скандальний парламентар вважає стратегічним партнером України.
Скандали за участю Шевченка: коротко
- 20 квітня нардеп їздив у Мінськ, аби зустрітись із Лукашенком. Він зізнався, що це була його давня мрія. Потисши руку білоруському політику, Шевченко сказав, що для нього "велика честь" познайомитись із ним.
- У лютому 2021 року він відвідав Всебілоруські збори, на яких виступав Лукашенко.
- Під час активної фази протестів у Білорусі, 17 серпня 2020 року, парламентар закликав пробачити Лукашенку "його гріхи". Попри жорстоке побиття та затримання демонстрантів, Шевченко запевняв, що мир у суспільстві "тримається на любові та прощенні".
- До речі, білоруську опозицію нардеп називав "муд*ками", "виродками" і "під*расами".