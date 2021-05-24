Шевченко відреагував на своє виключення з парламентської фракції "Слуга народу", зрадівши, що нарешті це сталося.

Дізнайтеся більше Скандального "слугу народу" Шевченка виключили з фракції

Реакція Шевченка на його виключення з фракції

Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно. Саня Олександр Дубинський привіт! Я ж казав, що буду таким,

– написав Шевченко.

Довідка. Нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуги народу" 1 лютого 2021 року.

Крім того, новинку він прокоментував і у фейсбуці. Там нардеп подякував колишнім колегам та ще раз висловив свою радість щодо прийнятого "Слугою народу" рішення.

"Я той депутат, якого обрали люди. Я не змінюю свою позицію, щоб догодити деяким політикам і шкодити інтересам моєї держави", – зазначив він.

Шевченко вважає, що потрібно дружити з сусідами, Білоруссю теж. Країну, зокрема її самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, скандальний парламентар вважає стратегічним партнером України.

Зверніть увагу! 24 травня стало відомо, що фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу нардепа Євгенія Шевченка. Він відомий своїми скандальними заявами та відвертою підтримкою режиму Лукашенка.

Скандали за участю Шевченка: коротко