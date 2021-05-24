На сайті "Слуги народу" повідомили, що матеріали щодо Шевченка передадуть до апарату Верховної Ради, їх зачитають під час наступного пленарного засідання.
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"Слугу" Шевченка таки виключили з фракції
Народний депутат України Євгеній Шевченко був виключений з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів,
– йдеться в заяві.
Цю інформацію у коментарі 24 каналу підтвердила також нардепка Євгенія Кравчук. За її словами, голосування за виключення Шевченка з фракції почалося ще 2 – 3 тижні тому. Тоді таке рішення прийняли через те, що поведінка нардепа суперечила державній політиці та позиції "Слуги народу".
Однак досі не вистачало підписів для виключення нардепа з фракції (необхідно 70%). Кравчук додала, що підтримка Шевченком подій у Білорусі 23 травня, ймовірно, стало додатковим стимулом для нардепів, які ще не визначилися з позицією.
Реакція на виключення з фракції Шевченка
Сам політик у телеграмі вже теж прокоментував рішення щодо виключення з парламентської фракції.
Нарешті мене виключили з фракції "Слуга народу". Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно,
– написав Шевченко.
А у фейсбуці він подякував колишнім колегам та заявив, що не змінюватиме свою позицію, "щоб догодити деяким політикам і шкодити інтересам держави". Шевченко впевнений, що дружити потрібно з усіма, зокрема і Білоруссю.
Скандали за участю Шевченка: що відомо
- 20 квітня нардеп їздив у Мінськ, аби зустрітись із Лукашенком. Він зізнався, що це була його давня мрія. Потисши руку білоруському політику, Шевченко сказав, що для нього "велика честь" познайомитись із ним.
- Під час активної фази протестів у Білорусі, 17 серпня 2020 року, парламентар закликав пробачити Лукашенку "його гріхи". Попри жорстоке побиття та затримання демонстрантів, Шевченко запевняв, що мир у суспільстві "тримається на любові та прощенні".
- Крім того, Шевченко у лютому 2021 року відвідав Всебілоруські збори, на яких виступав Лукашенко.
- До речі, білоруську опозицію нардеп називав "муд*ками", "виродками" і "під*расами".