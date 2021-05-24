На сайте "Слуги народа" сообщили, что материалы по Шевченко передадут в аппарат Верховной Рады, их зачитают во время следующего пленарного заседания.

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"Слугу" Шевченко все-таки исключили из фракции

Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение принято большинством голосов,

– говорится в заявлении.

Эту информацию в комментарии 24 канала подтвердила также нардеп Евгения Кравчук. По ее словам, голосование за исключение Шевченко из фракции началось еще 2 – 3 недели назад. Тогда такое решение приняли из-за того, что поведение нардепа противоречило государственной политике и позиции "Слуги народа".

Однако до сих пор не хватало подписей для исключения нардепа из фракции (необходимо 70%). Кравчук добавила, что поддержка Шевченко событий в Беларуси 23 мая, вероятно, стало дополнительным стимулом для нардепов, которые еще не определились с позицией.

Напомним, нардеп одобрительно прокомментировал задержание журналиста Романа Протасевича и назвал спецоперацию режима Александра Лукашенко проявлением "государственности".

Реакция на исключение из фракции Шевченко

Сам политик в телеграм уже тоже прокомментировал решение об исключении из парламентской фракции.

Наконец меня исключили из фракции "Слуга народа". Мы пойдем своим путем. А эти соросята угробят страну и президента окончательно,

– написал Шевченко.

А в фейсбуке он поблагодарил бывших коллег и заявил, что не будет менять свою позицию, "чтобы угодить некоторым политикам и вредить интересам государства". Шевченко уверен, что дружить нужно со всеми, в том числе и Беларусью.

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