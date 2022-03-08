Украинский флаг развевался в первом ряду колонны. В параде приняли участие 20 стран. Флаг несли ирландские полицейские, поддерживающие Украину.

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Также свою поддержку украинским защитникам и защитницам выразили министр юстиции Ирландии Гелен Мак-Энти и Президент Международной ассоциации женщин-полицейских Маргарет Фридл.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

Ваша помощь сейчас – это существенный вклад в безопасность и мир во всем мире,

– отметила она.

Полицейские в Дублине поддержали Украину / Фото МВД Украины