Украинский флаг развевался в первом ряду колонны. В параде приняли участие 20 стран. Флаг несли ирландские полицейские, поддерживающие Украину.
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Также свою поддержку украинским защитникам и защитницам выразили министр юстиции Ирландии Гелен Мак-Энти и Президент Международной ассоциации женщин-полицейских Маргарет Фридл.
Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.
Ваша помощь сейчас – это существенный вклад в безопасность и мир во всем мире,
– отметила она.
Полицейские в Дублине поддержали Украину / Фото МВД Украины
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