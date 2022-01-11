В начале 2021 года жена Дубневича подала иск о разделе общего имущества. Лычаковский райсуд Львова в июле частично удовлетворил иск.
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Тогда за женой признали право собственности на значительную часть имущества супругов:
- на половину каждого из 54 земельных участков;
- на 1/4 доли еще одного земельного участка;
- на 1/4 квартиры площадью 51,40 квадратных метров во Львове;
- 1/2 доли нежилого здания площадью 164,20 квадратных метров в Зубре, Львовской области;
- 1/2 доли садового дома площадью 163,60 квадратных метров в Демне Львовской области;
- 1/4 доли жилого дома площадью 51,0 квадратных метров во Львове.
С имущества сняли арест
В судебном решении представительница Натальи Дубневич называет клиентку бывшей женой депутата. Отметили, что арест сняли с другого имущества.
- с половины дома площадью 348,8 квадратных метров в Лисиничах Львовской области и административного помещения площадью 440,2 квадратных метров во Львове,
- также с 66/100 доли зданий и сооружений имущественного комплекса площадью 942,8 квадратных метров в Львове.
Дело Дубневичей: что известно
- Следствие утверждает, что в течение 2016 – 2017 годов Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ заключили с "Нафтогазом" соглашения о закупках газа.
- "Нафтогаз" продал газ по сниженной цене, чтобы население платило меньше.
- Однако предприятия по схеме продавали газ дороже. Они получили сверхприбыль, а "Нафтогаз" – убытки. Злоумышленники завладели 151,8 миллиона кубометров.
- Обе ТЭЦ принадлежат Ярославу и Богдану Дубневичам, однако их причастность к хищению следствие не доказало.