В начале 2021 года жена Дубневича подала иск о разделе общего имущества. Лычаковский райсуд Львова в июле частично удовлетворил иск.

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Тогда за женой признали право собственности на значительную часть имущества супругов:

на половину каждого из 54 земельных участков;

на 1/4 доли еще одного земельного участка;

на 1/4 квартиры площадью 51,40 квадратных метров во Львове;

1/2 доли нежилого здания площадью 164,20 квадратных метров в Зубре, Львовской области;

1/2 доли садового дома площадью 163,60 квадратных метров в Демне Львовской области;

1/4 доли жилого дома площадью 51,0 квадратных метров во Львове.

С имущества сняли арест

В судебном решении представительница Натальи Дубневич называет клиентку бывшей женой депутата. Отметили, что арест сняли с другого имущества.

с половины дома площадью 348,8 квадратных метров в Лисиничах Львовской области и административного помещения площадью 440,2 квадратных метров во Львове,

также с 66/100 доли зданий и сооружений имущественного комплекса площадью 942,8 квадратных метров в Львове.

Обратите внимание! Наталья и Ярослав Дубневичи поженились в 1989 году, то есть в браке были более 30 лет.

Дело Дубневичей: что известно