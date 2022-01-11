На початку 2021 року дружина Дубневича подала позов про поділ спільного майна. Личаківський райсуд Львова у липні частково задовольнив позов.
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Тоді за дружиною визнали право власності значну частину майна подружжя:
- на половину кожної з 54 земельних ділянок;
- на 1/4 частки ще однієї земельної ділянки;
- на 1/4 квартири площею 51,40 квадратних метрів у Львові;
- 1/2 частки нежитлової будівлі площею 164,20 квадратних метрів у Зубрі Львівської області;
- 1/2 частки садового будинку площею 163,60 квадратних метрів у Демні Львівської області;
- 1/4 частки житлового будинку площею 51,0 квадратних метрів у Львові.
З майна зняли арешт
У судовому рішенні представниця Наталії Дубневич називає клієнтку колишньою дружиною депутата. Зазначили, що арешт зняли з іншого майна.
- з половини будинку площею 348,8 квадратних метрів у Лисиничах Львівської області й адміністративного приміщення площею 440,2 квадратних метрів у Львові,
- також з 66/100 частки будівель та споруд майнового комплексу площею 942,8 квадратних метрів у Львові.
Справа Дубневичів: що відомо
- Слідство стверджує, що протягом 2016 – 2017 років Новояворівська й Новороздільська ТЕЦ уклали з "Нафтогазом" угоди про закупівлю газу.
- "Нафтогаз" продав газ за зниженою ціною, щоб населення платило менше.
- Однак підприємства за схемою продавали газ дорожче. Вони отримали надприбуток, а "Нафтогаз" – збитки. Зловмисники заволоділи 151,8 мільйона кубометрів.
- Обидві ТЕЦ належать Ярославу та Богдану Дубневичам, однак їхню причетність до розкрадання слідство ще не довело.