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      Дубневичу еще два месяца носить электронный браслет: решение суда

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      Ярослав Дубневич / Фото Олега Федонюка

      Высший антикоррупционный суд еще на два месяца обязал народного депутата Ярослава Дубневича носить электронный браслет. Его подозревают в незаконном присвоении имущества.

      Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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      Дубневича также обязали:

      • прибывать по требованию детектива, прокурора и суда,
      • сообщать об изменении места жительства или места работы,
      • воздерживаться от общения со свидетелями,
      • сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

      Дело Дубневича: главное

      ► Прокуроры САП просили суд выбрать Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой залога в 93 миллиона.

      ► 2 ноября ВАКС назначил Дубневичу залог в 100 миллионов без содержания под стражей, который должны были внести в течение 5 дней.

      ► 4 ноября защита Дубневича подала апелляцию на решение ВАКС о мере пресечения в виде залога суммой 100 млн грн.

      ► 7 ноября Апелляционный суд изменил меру пресечения и взял нардепа под стражу с возможностью залога в 90 миллионов, Дубневича взяли под стражу.

      ► 8 ноября по Дубневича внесли 90 миллионов гривен залога, после чего он вышел из-под стражи.

      В чем подозревают Дубневича

      САП считает, что Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и председателя транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями вероятно подконтрольных ему предприятий получить неправомерную выгоду в более 93 миллиона гривен.

      Речь идет о поставках комплектующих для Укрзализныци. Дубневичу грозит наказание – от 7 до 12 лет лишения свободы.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция Антикоррупционный суд Арест САП Ярослав Дубневич
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