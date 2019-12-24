Дубневичу еще два месяца носить электронный браслет: решение суда
Высший антикоррупционный суд еще на два месяца обязал народного депутата Ярослава Дубневича носить электронный браслет. Его подозревают в незаконном присвоении имущества.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Дубневича также обязали:
- прибывать по требованию детектива, прокурора и суда,
- сообщать об изменении места жительства или места работы,
- воздерживаться от общения со свидетелями,
- сдать на хранение паспорт для выезда за границу.
Дело Дубневича: главное
► Прокуроры САП просили суд выбрать Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой залога в 93 миллиона.
► 2 ноября ВАКС назначил Дубневичу залог в 100 миллионов без содержания под стражей, который должны были внести в течение 5 дней.
► 4 ноября защита Дубневича подала апелляцию на решение ВАКС о мере пресечения в виде залога суммой 100 млн грн.
► 7 ноября Апелляционный суд изменил меру пресечения и взял нардепа под стражу с возможностью залога в 90 миллионов, Дубневича взяли под стражу.
► 8 ноября по Дубневича внесли 90 миллионов гривен залога, после чего он вышел из-под стражи.
В чем подозревают Дубневича
САП считает, что Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и председателя транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями вероятно подконтрольных ему предприятий получить неправомерную выгоду в более 93 миллиона гривен.
Речь идет о поставках комплектующих для Укрзализныци. Дубневичу грозит наказание – от 7 до 12 лет лишения свободы.
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