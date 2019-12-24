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      Дубневич ще два місяці носитиме електронний браслет: рішення суду

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      Ярослав Дубневич / Фото Олега Федонюка

      Вищий антикорупційний суд ще на два місяці зобов'язав народного депутата Ярослава Дубневича носити електронний браслет. Його підозрюють у незаконному привласненні майна.

      Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

      До теми: Справа Дубневича дуже перспективна, – Рябошапка

      Дубневича також зобов'язали: 

      • прибувати за вимогою детектива, прокурора та суду,
      • повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи,
      • утримуватись від спілкування зі свідками,
      • здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

      Справа Дубневича: головне

      ► Прокурори САП просили суд брати Дубневичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою застави у 93 мільйони.

      ► 2 листопада ВАКС призначив Дубневичу заставу у 100 мільйонів без тримання під вартою, яку мали внести протягом 5 днів.

      ► 4 листопада захист Дубневича подав апеляцію на рішення ВАКС про запобіжний захід у вигляді застави сумою 100 млн грн.

      ► 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід і взяв нардепа під варту з можливістю застави в 90 мільйонів, Дубневича взяли під варту.

      ► 8 листопада за Дубневича внесли 90 мільйонів гривень застави, після чого він вийшов з-під варти.

      У чому підозрюють Дубневича

      САП вважає, що Дубневич скористався своїм статусом народного депутата та голови транспортного комітету парламенту, щоб у змові з керівниками ймовірно підконтрольних йому підприємств отримати неправомірну вигоду у понад 93 мільйони гривень.

      Мовиться про постачання комплектуючих для Укрзалізниці. Дубневичу загрожує покарання – від 7 до 12 років позбавлення волі.

      Зеленський звільнив Бондаренка з посади голови Закарпатської ОДА: що про нього відомо
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Корупція Антикорупційний суд Ярослав Дубневич САП Арешт
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