Дубневич ще два місяці носитиме електронний браслет: рішення суду
Вищий антикорупційний суд ще на два місяці зобов'язав народного депутата Ярослава Дубневича носити електронний браслет. Його підозрюють у незаконному привласненні майна.
Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
До теми: Справа Дубневича дуже перспективна, – Рябошапка
Дубневича також зобов'язали:
- прибувати за вимогою детектива, прокурора та суду,
- повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи,
- утримуватись від спілкування зі свідками,
- здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
Справа Дубневича: головне
► Прокурори САП просили суд брати Дубневичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою застави у 93 мільйони.
► 2 листопада ВАКС призначив Дубневичу заставу у 100 мільйонів без тримання під вартою, яку мали внести протягом 5 днів.
► 4 листопада захист Дубневича подав апеляцію на рішення ВАКС про запобіжний захід у вигляді застави сумою 100 млн грн.
► 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід і взяв нардепа під варту з можливістю застави в 90 мільйонів, Дубневича взяли під варту.
► 8 листопада за Дубневича внесли 90 мільйонів гривень застави, після чого він вийшов з-під варти.
У чому підозрюють Дубневича
САП вважає, що Дубневич скористався своїм статусом народного депутата та голови транспортного комітету парламенту, щоб у змові з керівниками ймовірно підконтрольних йому підприємств отримати неправомірну вигоду у понад 93 мільйони гривень.
Мовиться про постачання комплектуючих для Укрзалізниці. Дубневичу загрожує покарання – від 7 до 12 років позбавлення волі.
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