Польский лидер также заявил, что будет делать все, чтобы Украина выстояла и была независимым суверенным государством. Дуда подчеркнул: страна должна развивать свободно и согласно воле украинцев, сообщает 24 канал.

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Также президент Польши подчеркнул: Украина должна принадлежать к сообществу демократических государств и разным международным объединениям. В частности, ЕС.

Соответствующее заявление Дуда сделал на брифинге 5 президентов: Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Алар Карис, Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Анджей Дуда прибыли в Украину с визитом 13 апреля.