25 сентября Владимир Путин созвал экстренное заседание Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Глава Кремля снова прибегнул к угрозам, а также сообщил о необходимости внести ряд уточнений относительно обстоятельств для применения его страной ядерного оружия. В частности, агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

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Повторяет одну и ту же мантру

Президент Польши в интервью прокомментировал заявления Путина. По словам Дуды, российский диктатор не сказал "ничего нового".

Он призвал воспринимать слова главы Кремля "холодно и без паники". Ведь Путин лишь повторил то, что годами было написано в российской военной доктрине, что, мол, Россия оставляет за собой право использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, включая ядерные, в случае угрозы для себя.

По мнению Дуды, одновременно Путин и его окружение хорошо понимают, что "тот, кто первым применит ядерное оружие, тот будет проклятым". "Они никогда не избегут этой ответственности, если используют ядерное оружие. Мир никогда им не простит", – подчеркнул политик.

К слову, обновленные ядерные угрозы глава Кремля прозвучали на фоне дискуссии, идущих на Западе по поводу предоставления Украине разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь России. Очевидно, оккупанты пытаются запугать наших союзников и сдержать их действия в поддержку Киева.

В ЕС уже тоже отреагировали на путинское выступление. Там осудили заявления диктатора, назвав их безответственными и неприемлемыми, и отметили неизменную поддержку Украины в войне против России.