Польского президента встретили на железнодорожном вокзале. Соответствующее видео было опубликовано канцелярией президента Польши.

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Что известно о визите Дуды

В 33 годовщину Независимости Украины в торжествах принимает участие Президент Республики Польша,

– сообщили в канцелярии.

О визите не было объявлено заранее. В то же время по информации польских СМИ, Дуда в течение дня проведет переговоры с Владимиром Зеленским.

Дуда прибыл в Киев: смотрите видео

Заметим, что это первый визит президента Польши в Украину в 2024 году. Последний раз Дуда посещал Киев 28 июня 2023 года.