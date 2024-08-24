Польского президента встретили на железнодорожном вокзале. Соответствующее видео было опубликовано канцелярией президента Польши.
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Что известно о визите Дуды
В 33 годовщину Независимости Украины в торжествах принимает участие Президент Республики Польша,
– сообщили в канцелярии.
О визите не было объявлено заранее. В то же время по информации польских СМИ, Дуда в течение дня проведет переговоры с Владимиром Зеленским.
Дуда прибыл в Киев: смотрите видео
Заметим, что это первый визит президента Польши в Украину в 2024 году. Последний раз Дуда посещал Киев 28 июня 2023 года.