Польського президента зустріли на залізничному вокзалі. Відповідне відео було опубліковано канцелярією президента Польщі.

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Що відомо про візит Дуди

У 33 річницю Незалежності України в урочистостях бере участь Президент Республіки Польща,

– повідомили в канцелярії.

Про візит не було оголошено заздалегідь. Водночас за інформацією польських ЗМІ, Дуда протягом дня проведе переговори із Володимиром Зеленським.

Дуда прибув до Києва: дивіться відео

Зауважимо, що це перший візит президента Польщі до України у 2024 році. Востаннє Дуда відвідував Київ 28 червня 2023 року.