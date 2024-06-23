Также лидеры стран обсудят поведение Беларуси. В частности, ее гибридные атаки против Польши.

Смотрите также США и Китай впервые за долгое время провели неофициальные ядерные переговоры, – Reuters

Что известно о визите Дуды в Китай

Дуда прибыл в Китай в субботу, 22 июня, с целью проведения переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Польский президент планирует обсудить с Си Цзиньпином ситуацию вокруг войны России против Украины.

Он отметил, что этот визит имеет большое значение для безопасности в Европе. По словам Дуды, Китай является сверхдержавой и имеет дружеские отношения не только с Беларусью, но и с Россией, которая сейчас является агрессором в Украине.

И именно об этом я хотел бы поговорить с президентом Си Цзиньпином,

– сообщил польский президент.

Кроме того, он хочет обсудить с Си Цзиньпином поведение Беларуси, в частности ее гибридные атаки против Польши с помощью нелегальных мигрантов.

Он отметил, что Китай мог бы поставлять свои товары в Европу через Беларусь, но железнодорожный путь через Польшу ограничен из-за пограничных провокаций со стороны Беларуси.

"Китай имеет отношения с Беларусью, традиционно дружественные. Я хотел бы представить эту ситуацию президенту Си Цзиньпину. И рассказать, с чем мы сталкиваемся", – отметил Дуда.