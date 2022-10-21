По словам Дуды, это обычная справедливость. Он отметил, что размышляет как сосед нашей страны – тот, кто уже много лет наблюдает за этой ситуацией напрямую.

Интересно Дуда предупредил главу Ирана, что намерен противодействовать поставке оружия в Россию.

Дуда озвучил, каким должен быть мир для Украины

По словам польского президента, есть только одно справедливое решение завершения полномасштабной войны – Украина должна вернуться в свои международно признанные границы.

Россия нарушает международное право, в Украине совершаются военные преступления, их совершают русские, они связаны с убийствами мирных жителей, умышленными бомбардировками гражданских объектов, а не военных: бомбардируют жилые массивы, сносят дома,

– подчеркнул Дуда.

Он добавил, что все видели ужасающие кадры последних вражеских обстрелов украинской столицы.

"Эти кадры из Киева, где российские ракеты атакуют жилые дома или их бомбардируют российские самолеты. Таковы реалии этой войны", – добавил президент Польши.

По мнению лидера Польши, есть 2 главных аспекта мира, которые являются элементарной справедливостью:

Российская оккупационная армия должна уйти из украинских земель, которые она оккупировала с 2014 года, а Украина должна вернуться в свои международно признанные границы.

Военных преступников следует наказать. Международное сообщество должно преследовать и привлекать их к ответственности, ведь это необходимо для сохранения мира в будущем.

"Для всех тех, кто потенциально даже задает вопрос, должны ли они совершать военные преступления в будущем. Они должны видеть, что есть наказание", – подытожил Дуда.

Обратите внимание! Польша возглавила рейтинг стран, которые финансово помогают украинским беженцам после начала полномасштабного вторжения. В целом страна потратила около 8,36 миллиарда евро на украинцев, вынужденных бежать от российских обстрелов.

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