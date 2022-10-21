За словами Дуди, це є звичайною справедливістю. Він зазначив, що розмірковує як сусід нашої країни – той, хто вже багато років спостерігає за цією ситуацією безпосередньо.

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Дуда озвучив, яким має бути мир для України

За словами польського президента, є лише одне справедливе рішення завершення повномасштабної війни – Україна має повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів.

Росія порушує міжнародне право, в Україні скоюються воєнні злочини, їх вчиняють росіяни, вони пов'язані з убивствами мирних жителів, навмисними бомбардуваннями цивільних об'єктів, а не військових: бомбардують житлові масиви, зносять будинки,

– наголосив Дуда.

Він додав, що всі бачили жахливі кадри останніх ворожих обстрілів української столиці.

"Ці кадри з Києва, де російські ракети атакують житлові будинки або їх бомбардують російські літаки. Такі реалії цієї війни", – додав президент Польщі.

На думку лідера Польщі є 2 головних аспекти миру, які є елементарною справедливістю:

Російська окупаційна армія повинна піти з українських земель, які вона окупувала з 2014 року, а Україна має повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів.

Воєнних злочинців слід покарати. Міжнародна спільнота повинна переслідувати та притягати їх до відповідальності, адже це необхідно для збереження миру в майбутньому.

"Для всіх тих, хто потенційно навіть ставить запитання, чи повинні вони чинити воєнні злочини в майбутньому. Вони повинні бачити, що є покарання", – підсумував Дуда.

Зверніть увагу! Польща очолила рейтинг країн, які фінансово допомагають українським біженцям після початку повномасштабного вторгнення. Загалом країна витратила близько 8,36 мільярда євро на українців, які були змушені тікати від російських обстрілів.

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